(CNN) -- التقط براد فيبس مقطعاً بتقنية الفاصل الزمني هذا الشهر أثناء تواجده في رحلة خاصة لرؤية الشفق القطبي.
منظر رائع للشفق القطبي من على متن طائرة
منظر رائع للشفق القطبي من على متن طائرة
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
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شاهد المنظر الرائع للسماء في هذا الفيديو.
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