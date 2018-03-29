منظر رائع للشفق القطبي من على متن طائرة

منظر رائع للشفق القطبي من على متن طائرة

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
نيوزلندةظواهر طبيعية
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شاهد المنظر الرائع للسماء في هذا الفيديو.

(CNN) -- التقط براد فيبس مقطعاً بتقنية الفاصل الزمني هذا الشهر أثناء تواجده في رحلة خاصة لرؤية الشفق القطبي.

نيوزلندةظواهر طبيعية