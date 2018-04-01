خمس ممارسات من الأكثر إزعاجاً للمسافرين..هل عانيت منها؟

أسوأ خمس ممارسات للمسافرين..هل عانيت منها؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و49 دقيقة.
مطاراتغرائبالطيرانطائرات
1:10

هذه من أكثر الممارسات إزعاجاً للمسافرين في المطارات.

(CNN) -- عادة ما يقوم المسافرون بممارسات فظة في المطارات وعلى متن الطائرات. في هذا الفيديو خمس ممارسات من الأكثر إزعاجاً.

مطاراتغرائبالطيرانطائرات