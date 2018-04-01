(CNN) -- عادة ما يقوم المسافرون بممارسات فظة في المطارات وعلى متن الطائرات. في هذا الفيديو خمس ممارسات من الأكثر إزعاجاً.
خمس ممارسات من الأكثر إزعاجاً للمسافرين..هل عانيت منها؟
أسوأ خمس ممارسات للمسافرين..هل عانيت منها؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و49 دقيقة.
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هذه من أكثر الممارسات إزعاجاً للمسافرين في المطارات.
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