كيف يتعامل موظفو المطار مع حقائب المسافرين فى اليابان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يعاني المسافرون في بعض البلدان من حول العالم، من الخدمة السيئة لاستلام الحقائب في المطارات، مثل التأخير في وصول الحقائب وإنزالها من الطائرات، أم التأخر في تفتيشها، أم اختفاء بعض الحقائب، وإرسالها إلى وجهة مختلفة تماماً عن تلك التي توجه صاحبها إليها.

ولكن، يبدو أن المطارات في اليابان تتعامل مع حقائب المسافرين بطريقة مختلفة كلياً، مقارنة بأي بلد آخر، إذ بحسب فيديو نُشر على موقع تويتر "اليابان بالعربي"، فإن موظفين مختصين يُوجدون بمحاذاة الحزام المخصص لحركة الأمتعة لتنظيف الحقائب، قبل استلامها من قبل المسافرين.

إذا في المرة المقبلة، قد يكون من المفيد وضع اليابان ضمن قائمة وجهاتك للسفر، ليس فقط بسبب خدمة استلام الحقائب الراقية في المطار، وإنما أيضاَ بسبب جمال الطبيعة في البلاد، وغناها الثقافي والتراثي.

يُذكر، أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي