ما هي المنطقة الأقدم والأكثر حداثة في دبي؟

ما هي المنطقة الأقدم والأكثر حداثة في دبي؟

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آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
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دبي: حيث يلتقي المستقبل بالماضي.

(CNN) -- تعتبر المنطقة المحيطة بـ”خور دبي” الآن إحدى أكثر المناطق نبضاً بالحياة في المدينة، بمواقع تراثية ومتاحف رُممت حديثاً.

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