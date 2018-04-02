(CNN) -- تعتبر المنطقة المحيطة بـ”خور دبي” الآن إحدى أكثر المناطق نبضاً بالحياة في المدينة، بمواقع تراثية ومتاحف رُممت حديثاً.
ما هي المنطقة الأقدم والأكثر حداثة في دبي؟
ما هي المنطقة الأقدم والأكثر حداثة في دبي؟
المتر المربع
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دبي: حيث يلتقي المستقبل بالماضي.
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