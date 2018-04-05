هل يرتبط هذا النوع من الدجاج الأسود بعبدة الشياطين؟

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(CNN) -- تتميز بصبغة الميلانين الخاصة بها، هذه الدجاجات لونها أسود بالكامل، من الداخل والخارج، بدءاً بريشها ووصولاً إلى أعضائها وعظامها.