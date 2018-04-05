هل يرتبط هذا النوع من الدجاج الأسود بعبدة الشياطين؟

هل يرتبط هذا الدجاج الأسود بعبدة الشياطين؟

سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 05 ابريل/نيسان 2018; 02:28 (GMT +0400).
الحيواناتحيوانات أليفةغرائباندونيسيا
2:18

هذا الدجاج النادر والأسود بالكامل قد تصل قيمته إلى 1400 دولار للدجاجة الواحدة.

شاهد الفيديو الأصلي

(CNN) -- تتميز بصبغة الميلانين الخاصة بها، هذه الدجاجات لونها أسود بالكامل، من الداخل والخارج، بدءاً بريشها ووصولاً إلى أعضائها وعظامها.

الحيواناتحيوانات أليفةغرائباندونيسيا