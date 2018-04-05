(CNN) -- تتميز بصبغة الميلانين الخاصة بها، هذه الدجاجات لونها أسود بالكامل، من الداخل والخارج، بدءاً بريشها ووصولاً إلى أعضائها وعظامها.
هل يرتبط هذا النوع من الدجاج الأسود بعبدة الشياطين؟
هل يرتبط هذا الدجاج الأسود بعبدة الشياطين؟
سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 05 ابريل/نيسان 2018; 02:28 (GMT +0400).
2:18
هذا الدجاج النادر والأسود بالكامل قد تصل قيمته إلى 1400 دولار للدجاجة الواحدة.
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