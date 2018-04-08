الإعلان عن أول فندق فاخر في الفضاء..وهذه تكلفته الخيالية!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل ترغب برؤية 16 شروقاً للشمس في يوم واحد؟ أم تطمح بالسباحة في الفضاء وسط انعدام الجاذبية؟ أم أن تكون من بين قلة من الأشخاص ممن يستطيعون التحديق في كوكب الأرض من الفضاء؟

وخلال أربعة أعوام فقط وفي مقابل 9.5 ملايين دولار فقط، ستتمكن من القيام بذلك! إذ أعلن الخميس بتاريخ 5 أبريل/نيسان عن أول فندق فضائي فاخر، أي "محطة أورورا،" خلال قمة الفضاء 2.0، والتي نُظمت في سان خوسيه ، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مؤخراً.

وتتسع المحطة الفضائية القابلة للتركيب، والتي طورتها شركة أوريون سبان الأمريكية، لاستضافة ستة أشخاص في الوقت ذاته، بمن فيهم طاقمي عمل، كما ستعمل على رحلات تمتد لمدة 12 يوماً في الفضاء. ويخطط الفندق لاستقبال أول ضيوفه في العام 2022.

ويقول فرانك بانغر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أوريون سبان، في بيان: "هدفنا هو إتاحة الفضاء للجميع. وعند إطلاقها، ستبدأ محطة أورورا بالعمل على الفور، وستأتي بالمسافرين إلى الفضاء بسرعة كبيرة، وبسعر أقل من أي وقت مضى سابقاً."

وبينما أن رحلة بكلفة 10 ملايين دولار، قد تتخطى ميزانية غالبية الأشخاص الذين يخططون لقضاء رحلة مدتها أسبوعين، إلّا أن أوريون سبان تؤكد أنها تقدم تجربة رواد فضاء أصلية وحصرية.

ويضيف بانغر أن الشركة استطاعت تحويل التجربة من واحدة تتطلب نظاماً تدريبياً يمتد على فترة 24 شهراً من أجل إعداد المسافرين لزيارة محطة فضائية، إلى أخرى مبسطة لا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر للتدريب، ومقابل جزء بسيط من التكلفة الأصلية.

وسيتمكن المسافرون الأثرياء من تجربة مغامرتهم في الطيران على ارتفاع 322 كيلومتراً فوق سطح الأرض في مدار أرضي منخفض، حيث سيستطيعون مشاهدة مناظر رائعة للكوكب الأزرق.

ومن المقرر، أن يدور الفندق حول الأرض كل 90 دقيقة، ما سيسمح للنزلاء بحضور حوالي 16 شروقاً وغروباً للشمس كل 24 ساعة.

وتشمل بعض الأنشطة على متن الفندق، المشاركة في تجارب بحثية، مثل زراعة الطعام أثناء وجوده في المدار، وسيتمكن المسافرون بعد ذلك باصطحابه معهم بعد انتهاء الرحلة، كتذكار غير اعتيادي حتماً.

كما سيتمكن الضيوف أيضاً من إجراء محادثات فيديو حية مع أحبائهم الأقل حظاً على كوكب الأرض، عن طريق الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة، بالإضافة إلى قدرتهم أيضاً على السباحة في أرجاء الفندق، ومشاهدة الشفق الشمالي والجنوبي من نوافذ المحطة.

وسيكمل المسافرون على متن الرحلة شهادة برنامج Orion Span Astronaut (أوزاك،) لمدة ثلاثة أشهر قبل الإقلاع، على يد فريق الفضاء في أوريون سبان التي لديها خبرة أكثر من 140 في مجال الفضاء البشري.

وقد بدأت الشركة بقبول الودائع المسبقة للإقامة بالفندق الفضائي، مقابل قيمة 80 ألف دولار قابلة للاسترداد بالكامل، إذا ما استطاع مقدمو الطلبات من تأمين 9.5 ملايين دولار بحلول العام 2022.