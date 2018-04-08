هكذا يعبر اليابانيون الطريق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن مسألة قطع الشارع، قد تُعتبر مهمة صعبة في بعض البلدان، وخصوصاً تلك التي تعاني من بنى تحتية سيئة، أم التي لا يحترم مواطنوها قوانين السير، وضرورة الالتزام بإشارة المرور، إلا أن قطع الشارع في اليابان يختلف إلى حد كبير، حيث يظهر الكثير من الاحترام بين السائقين والأشخاص الذين يعبرون الشارع، وذلك بحسب فيديو نُشر على موقع تويتر "اليابان بالعربي".

ويظهر في الفيديو العديد من المارة كباراً وصغاراً، وهم يعبرون الشارع على الخط الأبيض المخصص للمشارة، وينظرون إلى السيارات وينحنون باحترام أمام السائقين.

وربما، هذا ما تحتاج إليه بعض البلدان، لتُصبح عملية قطع الشارع بمثابة خطوة سلسة وخالية من أي خطر، وفيها الكثير من الاحترام المتبادل، بين السائقين والمارة.

يُذكر، أن CNN لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.