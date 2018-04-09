تعالوا داخل “المسجد الوردي” في إيران

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(CNN) -- في النظرة الأولى، قد لا يدرك الزوار أن داخل هذا المسجد يوجد سر متعدد الألوان. مسجد نصير الملك الذي يقع في إيران يُعرف باسم “المسجد الوردي،” بسبب البلاط الوردي الذي يغطي الجدران الداخلية. لكن، هذا ليس اللون الوحيد الذي يمكن إيجاده في الداخل.