دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنا.. التخيلات الجنسية تأتي للحياة.. بجميع تفاصيلها الدقيقة و"الغريبة"! فندق "تشيري توينز" أسسته سيدة الأعمال إلينا سولوفيوفا بهدف توفير مساحة تجعل من الأوهام الجنسية أمراً طبيعياً كلياً.
من قصر الحريم إلى غرفة التعذيب.. خيالات جنسية تنتعش في هذا الفندق الجديد!
الخيالات الجنسية تنتعش في هذا الفندق الجديد!
سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 09 ابريل/نيسان 2018; 01:14 (GMT +0400).
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ربما سمعتم عن فنادق الحب من قبل... لكن، حتماً لم تسمعوا عن فندق الحب الجديد هذا في أوكرانيا!
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