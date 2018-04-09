من قصر الحريم إلى غرفة التعذيب.. خيالات جنسية تنتعش في هذا الفندق الجديد!

الخيالات الجنسية تنتعش في هذا الفندق الجديد!

سياحة وسفر
آخر تحديث يوم الاثنين, 09 ابريل/نيسان 2018; 01:14 (GMT +0400).
فنادقغرائب
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ربما سمعتم عن فنادق الحب من قبل... لكن، حتماً لم تسمعوا عن فندق الحب الجديد هذا في أوكرانيا!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنا.. التخيلات الجنسية تأتي للحياة.. بجميع تفاصيلها الدقيقة و"الغريبة"! فندق "تشيري توينز" أسسته سيدة الأعمال إلينا سولوفيوفا بهدف توفير مساحة تجعل من الأوهام الجنسية أمراً طبيعياً كلياً.

فنادقغرائب