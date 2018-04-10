المطار الأكثر ازدحاماً في العالم للعام 2017 هو..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُعلن عن مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي كالمطار الأكثر ازدحاماً في العالم للعام 2017، وفقاً لأحدث تقرير سنوي أصدره مجلس المطارات الدولي.

ويظهر التقرير أن حوالي 104 ملايين مسافر عبروا مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا في العام 2017، ما جعل المطار يتصدر قائمة "مطارات العالم الأكثر ازدحاماً،" مجدداً.

أما على الصعيد العالمي، فأظهر التقرير زيادة كبيرة في أعداد الركاب، والبضائع، والشحن الدولي، وإجمالي حركات الطائرات للعام 2017، مقارنة بالسنوات السابقة.

ولا شك، بأن مطار أتلانتا حاز على تصنيفه الأول بسبب مركزه الرئيسي كرابط وميناء دخول إلى أمريكا الشمالية.

وقد جاء مطار العاصمة بكين الدولي في الصين في المركز الثاني على القائمة، إذ استقبل المطار الآسيوي حوالي 96 مليون مسافر في العالم 2017. بينما تبعه في المركز الثالث مطار دبي الدولي في الإمارات العربية المتحدة، بعدد مسافرين بلغ 88 مليون مسافر في العام 2017، ما جعله المطار العربي الوحيد ضمن قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم.

ووفقاً لمجلس المطارات الدولي فإن المطار الأكثر نمواً ضمن القائمة، هو مطار إنديرا غاندي في دلهي، الهند، إذ شهد المطار الذي جاء في المركز الـ22 ضمن القائمة، نسبة ارتفاع ملحوظة في عدد المسافرين في العام 2017، بلغت 14.1 بالمائة.

وفيما يلي، المطارات الـ20 الأكثر ازدحاماً في العالم لعام 2017:

مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية – 104 ملايين مسافر

مطار العاصمة بكين الدولي في الصين – 96 مليون مسافر

مطار دبي الدولي فيالإمارات العربية المتحدة – 88 مليون مسافر

مطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان – 85 مليون مسافر

مطار لوس أنجلوس الدولي في كاليفورنيا – 84.6 مليون مسافر

مطار أوهير الدولي في شيكاغو في إيلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية – 80 مليون مسافر

مطار لندن هيثرو في المملكة المتحدة – 78 مليون مسافر

مطار هونغ كونغ الدولي في الصين – 73 مليون مسافر

مطار شنغهاي بودونغ الدولي في الصين – 70 مليون مسافر

مطار باريس – شارل ديجول في فرنسا – 69 مليون مسافر

مطار أمستردام في هولندا – 68.5 مليون مسافر

مطار دالاس / فورت وورث الدولي في تكساس – 67 مليون مسافر

مطار قوانغتشو باي يون الدولي في الصين – 66 مليون مسافر

مطار فرانكفورت أم مين في ألمانيا – 64.5 مليون مسافر

مطار أتاتورك الدولي في تركيا – 64 مليون مسافر

مطار أنديرا غاندي الدولي في الهند – 63.5 مليون مسافر

مطار سوكارنو هاتا الدولي في اندونيسيا – 63 مليون مسافر

مطار سنغافورة شانغي في سنغافورة – 62.22 مليون مسافر

مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية – 62.16 مليون مسافر

مطار دنفر الدولي في كولورادو – 61 مليون مسافر