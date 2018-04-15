شاهد.. حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد يفاجئ متسوقي مركز تجاري بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، روّاد "الظهران مول" في المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث كان يتجول في المجمع التجاري.

وقد نشرت عدة حسابات معروفة في المملكة صوراً ومقاطع فيديو للشيخ محمد أثناء تواجده داخل السوق الشهير بين المتسوقين.

وكان حاكم دبي قد وصل السبت الى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران للمشاركة في القمة العربية التاسعة والعشرين التي تبدأ الأحد بمدينة الظهران بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وقد كان في استقباله الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية وعدد من الأمراء وأحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.