تعرّف إلى العلا..مرآه العالم القديم في السعودية
هذه هي العلا..مرآه العالم القديم في السعودية
من الشرق
آخر تحديث منذ ساعة و40 دقيقة.
1:05
تشتهر محافظة العلا السعودية بآثارها القديمة مثل مدائن صالح، وتعود إلى 300 عام قبل الميلاد.
تشتهر محافظة العلا السعودية بآثارها القديمة مثل مدائن صالح، وتعود إلى 300 عام قبل الميلاد.
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