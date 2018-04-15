تعرّف إلى العلا..مرآه العالم القديم في السعودية

هذه هي العلا..مرآه العالم القديم في السعودية

من الشرق
آخر تحديث منذ ساعة و40 دقيقة.
المملكة العربية السعوديةمن قلب الشرق الأوسط
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تشتهر محافظة العلا السعودية بآثارها القديمة مثل مدائن صالح، وتعود إلى 300 عام قبل الميلاد.

المملكة العربية السعوديةمن قلب الشرق الأوسط