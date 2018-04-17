انظر جيداً..تصميم مقاعد الطائرات قد يُصبح بهذا الشكل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سئمت من المساحة الضيقة في مقصورة الطيران؟

إذا كان الجواب نعم، فقد صممت الشركة الإيطالية "Aviointeriors" مقاعد عامودية تسمح للمسافرين بوضع أقدامهم ضمن مساحة أكبر مقارنة بالمقاعد الاعتيادية على متن الرحلات الجوية، وبلا أي رسوم إضافية.

وصُممت هذه المقاعد بشكل مستقيم، وكأنها تقف وقوفاً. وكُشف النقاب عن مقاعد "SkyRider 2.0" في معرض "Aircraft Interiors Expo 2018" في هامبورغ في ألمانيا، ويهدف التصميم إلى مساعدة شركات الطيران لاستقطاب عدد ركاب أكثر على متن الرحلة الجوية، من خلال الحد في المساحة بين صفوف المقاعد.

وتُعتبر مقاعد "SkyRider2.0" نسخة جديدة ومحسنة من التصميم الذي كشفت عنه الشركة المصنعة في العام 2010، والذي لم ينجح حينها.

ووفقًا لشركة "Aviointeriors،" فإن تصميم مقاعد "SkyRider 2.0" لرحلات الطيران القصيرة يضمن وضعية الركاب بشكل مستقيم، ما يسمح بتركيب المقعد في مساحة صغيرة، مع الحفاظ على راحة كافية.

ويقول متحدث باسم "Aviointeriors" إن تصميم هذه المقاعد يؤدي إلى زيادة عدد الركاب بنسبة 20 في المائة، مما يسمح بزيادة الأرباح لشركات الطيران.

ولكن، أشار الخبراء إلى أن التصميم الجديد قد يواجه العديد من العوائق، مثل عدم سرعة اخلاء الطائرة في حالة الطوارئ بسبب المساحة المحدودة، وعدم وجود أي مساحة تحت المقاعد لوضع الأغراض الشخصية.

فهل تعمد شركات الطيران إلى الاعتماد على هذه المقاعد العامودية؟