يحلم بسرير ووجبة ساخنة..سوري يعيش في المطار منذ 40 يوماً
هذا الشاب السوري يعيش في المطار منذ 40 يوماً
الطريق إلى الحرية
ألما التركماني، دبي، الإمارات العربية المتحدة
لين الفيصل، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
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يقول حسّان القنطار إنه غادر دولة الإمارات إلى ماليزيا في العام 2017، بعد رفض شركته تجديد إقامته وعدم قدرته العودة إلى سوريا بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية. وهو "عالق" في مطار كوالالمبور الماليزي منذ 40 يوماً.
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