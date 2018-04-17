يحلم بسرير ووجبة ساخنة..سوري يعيش في المطار منذ 40 يوماً

2:57

يقول حسّان القنطار إنه غادر دولة الإمارات إلى ماليزيا في العام 2017، بعد رفض شركته تجديد إقامته وعدم قدرته العودة إلى سوريا بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية. وهو "عالق" في مطار كوالالمبور الماليزي منذ 40 يوماً.