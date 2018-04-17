أغلى 10 مدن لرحلات الأعمال لعام 2018

(CNN)-- قامت شركة الاستشارات الإدارية الدولية "ECA" بوضع قائمة بالمدن الأغلى لرحلات الأعمال آخذة بعين الاعتبار متوسط تكلفة الإقامة الفندقية من فئة أربع نجوم، ووجبات الطعام، والمشروبات، وخدمات المصبغة، والنقل.

وهذه أغلى المدن لرحلات الأعمال وفقاً لتصنيف "ECA":

1. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

2. جنيف، سويسرا

3. زيوريخ، سويسرا

4. لواندا، أنغولا

5. بريدج تاون، بربادوس

6. باريس، فرنسا

7. ناساو، الباهاماس

8. واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية

9. بازل، سويسرا

10. موناكو، فرنسا