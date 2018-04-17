أغلى 10 مدن لرحلات الأعمال لعام 2018

أغلى 10 مدن لرحلات الأعمال لعام 2018

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 17 ابريل/نيسان 2018; 02:07 (GMT +0400).
رجال أعمالطيران
1:11

رحلات الأعمال قد تكون مكلفة إلى حد كبير، لكن أي مدينة هي الأغلى بالنسبة لرحلات الأعمال؟

(CNN)-- قامت شركة الاستشارات الإدارية الدولية "ECA" بوضع قائمة بالمدن الأغلى لرحلات الأعمال آخذة بعين الاعتبار متوسط تكلفة الإقامة الفندقية من فئة أربع نجوم، ووجبات الطعام، والمشروبات، وخدمات المصبغة، والنقل.

وهذه أغلى المدن لرحلات الأعمال وفقاً لتصنيف "ECA":

1. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
2. جنيف، سويسرا
3. زيوريخ، سويسرا
4. لواندا، أنغولا
5. بريدج تاون، بربادوس
6. باريس، فرنسا
7. ناساو، الباهاماس
8. واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية
9. بازل، سويسرا
10. موناكو، فرنسا

رجال أعمالطيران