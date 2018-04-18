نظرة على "هايبرلوب وان" الذي سينقل السياح بين الرياض وأبو ظبي بـ48 دقيقة

قطار سينقلك من الرياض لأبو ظبي بـ48 دقيقة

سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 18 ابريل/نيسان 2018; 12:29 (GMT +0400).
أبوظبيالأمير محمد بن سلمانالإمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعوديةرؤية السعودية 2030
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من المقرر، أن تقلل التقنية وقت السفر والتنقل عبر المملكة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مشروع "هايبرلوب وان" للقطارات السريعة هو من ضمن جزء من مشاريع تطوير البنية التحتية التي تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية للعام 2030. وسيتميز "هايبرلوب وان" بسرعة تبلغ ثلاثة أضعاف السكك الحديدية عالية السرعة. ومن المقرر، أن تقلل التقنية وقت السفر والتنقل عبر المملكة.

أبوظبيالأمير محمد بن سلمانالإمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعوديةرؤية السعودية 2030قطاراتأسواق الشرق الأوسط