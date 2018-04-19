شاهد.. أول منزل تحت الماء في العالم

شاهد.. أول منزل تحت الماء في العالم

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و7 دقائق.
المالديفرفاهيةفنادقأسماك
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من المقرر انتهاء العمل على المشروع في الربع الأخير من العام 2018.

(CNN)-- بدأ العمل على تنفيذ أول منزل تحت الماء في العالم في منتجع كونراد المالديف جزيرة رانغالي، والمقرر انتهاء العمل عليه في الربع الأخير من العام 2018.

المالديفرفاهيةفنادقأسماك