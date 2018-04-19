(CNN)-- بدأ العمل على تنفيذ أول منزل تحت الماء في العالم في منتجع كونراد المالديف جزيرة رانغالي، والمقرر انتهاء العمل عليه في الربع الأخير من العام 2018.
شاهد.. أول منزل تحت الماء في العالم
شاهد.. أول منزل تحت الماء في العالم
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و7 دقائق.
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من المقرر انتهاء العمل على المشروع في الربع الأخير من العام 2018.
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