يقول أنتوني بوردان: "واحدة من أكثر لحظات الحياة سعادة هي ركوب دراجة نارية في شوارع فيتنام".
ماهو السر وراء تكدس شوارع فيتنام بالدراجات النارية؟
ماهو السر وراء تكدس شوارع فيتنام بالدراجات؟
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
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أنتوني بوردان يصحبنا في جولة بشوارع فيتنام.
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