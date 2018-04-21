ماهو السر وراء تكدس شوارع فيتنام بالدراجات النارية؟

ماهو السر وراء تكدس شوارع فيتنام بالدراجات؟

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و28 دقيقة.
دراجاتفيتنام
1:18

أنتوني بوردان يصحبنا في جولة بشوارع فيتنام.

يقول أنتوني بوردان: "واحدة من أكثر لحظات الحياة سعادة هي ركوب دراجة نارية في شوارع فيتنام".

دراجاتفيتنام