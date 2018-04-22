نظرة داخل أجمل أحواض الاستحمام في الفنادق من حول العالم
نظرة داخل أجمل أحواض الاستحمام بالفنادق
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آخر تحديث منذ55 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حوض استحمام فاخر مع شموع مضاءة، وفقاعات من الماء والصابون، وكأس من المشروب، قد يكون من الأمور الأكثر متعة للزوار في فندق ما.
لذا، رؤية شاملة لمشهد جميل، خلال الاسترخاء في حوض استحمام دافئ، قد يكون بالنسبة للبعض، الميزة الأفضل لاستمتاعهم بإقامتهم في الفندق.
انقر على الصور أعلاه، لتتعرّف على أجمل أحواض الاستحمام التي تطل على مشاهد رائعة في الفنادق من حول العالم:
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