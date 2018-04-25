الخطوط السعودية: سنصبح طيران 5 نجوم في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- المدير العام للخطوط السعودية، صالح الجاسر، يتحدث عن المبادرات الجديدة لتنمية قطاع النقل في السعودية، بدءاً بالبنية التحتية ووصولاً إلى هدف تحويل "الخطوط السعودية" إلى إحدى شركات الطيران من فئة الخمس نجوم حول العالم، مع نهاية عام 2019.