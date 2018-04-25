الخطوط السعودية: سنصبح طيران 5 نجوم في 2019

الخطوط السعودية: سنصبح طيران 5 نجوم في 2019

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و16 دقيقة.
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3:45

شاهد المدير العام للخطوط السعودية، صالح الجاسر، يتحدث عن المبادرات الجديدة لتنمية السوق الداخلية في السعودية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- المدير العام للخطوط السعودية، صالح الجاسر، يتحدث عن المبادرات الجديدة لتنمية قطاع النقل في السعودية، بدءاً بالبنية التحتية ووصولاً إلى هدف تحويل "الخطوط السعودية" إلى إحدى شركات الطيران من فئة الخمس نجوم حول العالم، مع نهاية عام 2019.

المملكة العربية السعوديةشركات طيرانقطاع الطيرانمطاراتأسواق الشرق الأوسط