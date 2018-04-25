تغيرات كبيرة حدثت مؤخراً.. اكتشف الوجهات السياحية الجديدة لسكان السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت شركة "ترافل بورت،" مؤخراً دراسة جديدة تكشف عن الوجهات الأسرع نمواً في عدد من البلدان من حول العالم، من بينها السعودية والإمارات.

وتعتمد الدراسة على معلومات وبيانات المسافرين وحجوزاتهم من خلال شركات الطيران. كما تظهر الدراسة تغيرات كبيرة في وجهات السفر المختارة مؤخراً من قبل سكّان الإمارات والسعودية، ما يعكس تغيّر عادات السفر في المنطقة، ويعزز رغبة الجيل الجديد في اكتشاف وجهات جديدة، غير معتادة، وانفتاحه على ثقافات مختلفة أخرى بحسب قول المدير العام للشركة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ماثيو بويل.

وفيما يلي، عشر وجهات سياحية من الأسرع نمواً لسكان المملكة العربية السعودية:

1. مصر

2. الإمارات العربية المتحدة

3. تركيا

4. بنغلاديش

5. باكستان

6. السودان

7. إثيوبيا

8. الكويت

9. الهند

10. الفلبين