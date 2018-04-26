أجمل الصور من حول العالم للعام 2018
أجمل الصور من حول العالم للعام 2018
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آخر تحديث منذ49 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من سيؤول في كوريا الجنوبية إلى العلا في المملكة العربية السعودية، هذه أجمل الصور الملتقطة للعام 2018، تعرّف إليها في معرض الصور أعلاه:
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