دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من سيؤول في كوريا الجنوبية إلى العلا في المملكة العربية السعودية، هذه أجمل الصور الملتقطة للعام 2018، تعرّف إليها في معرض الصور أعلاه: