هذه المشاريع ستحول السعودية إلى وجهة سياحية في المستقبل

هذه المشاريع ستحول السعودية إلى وجهة سياحية

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
المملكة العربية السعوديةأسواق الشرق الأوسطمشاريع
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هذه المشاريع في السعودية تهدف إلى تحويل هذا المكان الذي يصعب زيارته للسياحة إلى الوجهة السياحية القادمة في المنطقة.

(CNN) -- كل هذه المشاريع تعتبر جزءاً من خطة السعودية المعروفة برؤية 2030. خلال العقد القادم، يسعى الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط إلى مضاعفة رقم السياح ليبلغ 30 مليون شخص. ولديه مشاريع كبيرة وطموحة بمليارات الدولارات للقيام بذلك.

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