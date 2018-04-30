دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سياراتٌ رياضية مطلية بالذهب، بالإضافة إلى آلات البيع التي توفر سبائك الذهب للراغبين بها. ولا يخفى عن العالم شهية دبي للذهب، ولذا، ليس أمراً مفاجئاً أن تسيطر المدينة على نسبة 25 بالمائة من التجارة العالمية لهذا المعدن النفيس.

ويعد برج العرب من إحدى معالم دبي التي تعكس استهلاك المدينة للذهب، فهو مزينٌ بما يقارب 1,790 متراً مربعاً من أوراق الذهب من عيار 24 قيراطاً.

ولم يكتف البرج بذلك، إذ يمكنك العثور على الذهب في مشروباتك أيضاً، فتكون إما ممزوجةً في رغوة الكابوتشينو، أو مخفوقة في مشروب الكوكتيل الخاص بك في حانة "Gold On 27" في الطابق السابع والعشرين في البرج.

ولا يتمتع الذهب بالضرورة بطعمٍ لذيذ، فلماذا يتهافت الضيف عليه؟

ويوضح مساعد المدير التنفيذي للأغذية والمشروبات في برج العرب، إيتيان هارو، إن "الذهب مرادفٌ للرفاهية."

ويستخدم البرج 700 غرام من الذهب، من إيطاليا والهند، سنوياً في قائمة الطعام والمشروبات.

ويتخذ الذهب القابل للاستهلاك شكل أوراقٍ أو غبار، بعكس الذهب الصلب المستخدم في المجوهرات.

ويمزح هارو قائلاً: "من الصعب مضغ الألماس، والذهب أكثر تكيفاً لوضعه في خلطات مشروبات الكوكتيل."

ومن الأطعمة والمشروبات المغمورة بالذهب في قائمة الطعام: الشكولاته البيضاء الممزوجة بالذهب. ومطحنة فلفل خاصة لطحن "الثلج الذهبي" ونثره فوق مشروبات الكوكتيل، مثل الكوكتيل الأكثر أيقونية في البرج، المسمى بـ"العنصر 79"، بالنسبة إلى العدد الذري للذهب.

ويتكوّن المشروب من نبيذ فوار خالي من الكحول مع رقائق الذهب، وملون طعام ممزوج بالذهب الخالص، بالإضافة إلى قطعة سكر ذهبية.

ورغم أن مشروب الكوكتيل هو جدير بوضعه على انستغرام، إلا أن الكوكتيل صمم لتثقيف الضيوف حول تاريخ ورؤية دبي، وفقاً لهارو.

وقُسمت المشروبات إلى ثلاثة أقسام هي: دبي القديمة، ودبي الجديدة، ودبي المستقبلية، وتعتلي قائمة المشروبات أسماء مثل "مدينة الذهب" و"2020".

وليست دبي المدينة الوحيدة التي تقدم الطعام مع الذهب، إذ يمكن العثور على أغلى بيتزا في العالم متوفرة تجارياً في مطبخ "Industry" في نيويورك، ويبلغ سعرها 2,700 دولار.

ولكن، تعتقد ناقدة الطعام في دبي، سامانثا وود، أن الذهب القابل للاستهلاك لم يعد سائداً مثلما يعتقد البعض، "أظن أن دبي ابتعدت عن ذلك.. وأعتقد أن المشهد الغذائي في دبي قد نضج بشكل أكبر الآن."