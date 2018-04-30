(CNN) -- رغم وجودها على تقاطع طرق بعض الحضارات، حيث كانت قوافل التجار تعبر الصحراء، إلا أن السعودية بقيت خارج نطاق الرحلات السياحية للكثيرين. لكن ذلك انتهى الآن. إذ تضع السعودية مهمة المحافظة على الثقافة والتراث ضمن أولوياتها، مستعدة لاستثمار مليارات الدولارات لترويج السياحة الثقافية.
السعودية تهدف إلى مضاعفة عدد مواقع التراث العالمي بالعام 2030
السعودية تسعى لمضاعفة مواقع التراث في 2030
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ54 دقيقة.
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لا يزال مشروع المسح الأثري بالسعودية في مراحله الأولى، لكن علماء الآثار يكتشفون كنوزاً جديدة طوال الوقت.
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