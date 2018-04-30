السعودية تهدف إلى مضاعفة عدد مواقع التراث العالمي بالعام 2030

(CNN) -- رغم وجودها على تقاطع طرق بعض الحضارات، حيث كانت قوافل التجار تعبر الصحراء، إلا أن السعودية بقيت خارج نطاق الرحلات السياحية للكثيرين. لكن ذلك انتهى الآن. إذ تضع السعودية مهمة المحافظة على الثقافة والتراث ضمن أولوياتها، مستعدة لاستثمار مليارات الدولارات لترويج السياحة الثقافية.