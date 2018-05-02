دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون دبي أشبه بساحة كبيرة للوجهات الفاخرة والأكثر إثارة.. ولكن، جميع هذه الوجهات مع بعضها البعض، لا تنافس نجم المدينة الساطع، أي برج خليفة الأطول في العالم.

ويقع البرج الشاهق وسط المدينة الإماراتية، داون تاون دبي، والتي تعتبر من بين أرقى أحياء العالم، حيث يتوافد إليها ملايين الزوار وكبار الشخصيات سنوياً.

ولا شك، بأن البرج الأطول في العالم يُعد الرمز الأمثل للفخامة والرفاهية.

وقد بلغت كلفة بناء البرج، 1.5 مليار دولار، بارتفاع يصل إلى 828 متراً، ويتضمن 200 طابق. وكان قد افتتح البرج في العام 2010، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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وعمل أكثر من 12 ألف عامل على بناء الهيكل العملاق، على مدى أكثر من 22 مليون ساعة عمل مسجلة، خلال ست سنوات.

ولم يكتف البرج بلقب "أطول برج في العالم،" إذ يتمتع اليوم أيضاً، بعدة ألقاب مختلفة حطمت الأرقام القياسية، مثل:

أطول بناء قائم بذاته في العالم

أكبر عدد من الطوابق في العالم

أعلى طابق مسكون في العالم

أعلى سطح مراقبة في الهواء الطلق في العالم

أطول مصعد خدمة في العالم

أعلى حوض سباحة في العالم داخل مبنى (والذي يقع في الطابق الـ76)

تعرّفوا أكثر إلى البرج المميز في معرض الصور أعلاه:

