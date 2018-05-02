دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكنك الآن التحليق بالسماء في طائرة "Toy Story" الجديدة، وهذه الطائرة المرحة هي نتاج شراكة بين منتجع "شنغهاي ديزني" وخطوط "تشاينا ايسترن إيرلاينز،" وصُممت لغمر الضيوف في عالم ديزني بيكسار.

والطائرة التي ستُستخدم على الطرق الداخلية، زُينت بصور كبيرة للشخصيات المحبوبة بما في ذلك راعية البقر جيسي ولوتسو الدب، والصور الملونة امتدت إلى سقف الطائرة، والمقاعد، وحقائب الأمتعة، والصواني، وقوائم الطعام، وغيرها على متن الطائرة.

ولدى وصولك إلى "Pixar Toy Story Land" يمكنك عيش المزيد من الإثارة بالإقامة بفندق "Toy Story" للإحساس بالتجربة الكاملة، والقيام برحلات مثل "Woody's Roundup" و "Slinky Dog Spin" حيث يشعر الزوار أنهم دمى أيضاَ.

تجول في هذه الطائرة المرحة بمعرض الصور أعلاه: