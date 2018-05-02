تعرف إلى مهرجان السومو الياباني.. لبكاء الأطفال

(CNN) -- مصارعو السومو هؤلاء يبدون بكل تأكيد وكأنهم آلات مقاتلة. لكنهم يتواجهون اليوم... مع الأطفال. سنوياً، يجلب الأهل أطفالهم إلى معبد سينسوجي القديم في طوكيو، والذي يستضيف مهرجان السومو للـ”ناكي،” أي الطفل الباكي.