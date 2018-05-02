تعرف إلى مهرجان السومو الياباني.. لبكاء الأطفال

تعرف إلى مهرجان السومو الياباني لبكاء الأطفال

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
اليابانغرائب
1:27

تدفع العائلات 140 دولاراً للمشاركة بمهرجان لبكاء أطفالهم.. هل هذا أغرب مهرجان في العالم؟

(CNN) -- مصارعو السومو هؤلاء يبدون بكل تأكيد وكأنهم آلات مقاتلة. لكنهم يتواجهون اليوم... مع الأطفال. سنوياً، يجلب الأهل أطفالهم إلى معبد سينسوجي القديم في طوكيو، والذي يستضيف مهرجان السومو للـ”ناكي،” أي الطفل الباكي.

اليابانغرائب