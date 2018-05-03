دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجتاح أحياء وشوارع مصر موجة جديدة من "الإدمان" على ما يراه الكثيرون "بطل" مصر والعرب في كره القدم، بالتوازي مع أدائه اللافت مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وطغت صور لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح على فوانيس رمضان، والتي عُلقت للبيع في أحد الأسواق في حي السيدة زينب وسط القاهرة، وانتشرت العبارات الوطنية، والإعلانات التجارية المبهرة، وحملة مكافحة المخدرات، وكلها ترتبط بصلاح، "محبوب الجماهير" والذي حول لعبة كرة القدم إلى ظاهرة يحبها الكبار والصغار نساء ورجالاً، وعلى أرضه في مصر، يبدو أن الجميع يريد قطعة منه.

ويعبر المصريون عن حبهم وتقديرهم للإنجازات والنجاحات التي يحققها في مباريات كرة القدم والتي رفع بها إسم مصر عالياً.

تجول في معرض الصور أعلاه بأحياء مصر مع محمد صلاح: