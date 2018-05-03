شاهد.. عرض ضوئي باستخدام 1374 طائرة "درون" في الصين

(CNN)-- حقق عرض ضوئي ضخم استخدم فيه 1374 طائرة بدون طيار، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية فيما يتعلق بإطلاق أكبر عدد من الطائرات المسيرة في نفس الوقت.

ونجحت الصين في تحطيم الرقم القياسي السابق، البالغ 1218 طائرة دون طيار كانت قد أطلقت في آن واحد، بحسب وو شياو هونغ قاضي تحقيق موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

