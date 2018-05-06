موقع للحجوزات السياحية لمحبي العري فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كان التعري هو الشيء الذي يفضله بعض السياح، فما هو الوقت والمكان الأفضل لذلك؟

وبالإمكان توجيه السؤال لبيتري ومينا كارجاينن، مؤسسا " NaturistBnB"، وهي آداة حجز على غرار "Airbnb" للعراة. وسواء أراد السياح أخذ حمام شمسي على الشرفة وهم عراة، أم الاستمتاع بجزء من حياة المدينة في الحانة، فإن الموقع الإلكتروني الجديد للحجز يحتوي على كل شيء.

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وقال بيتري كارجاينن لـCNN: "أعتقد أنها فرصة رائعة للذهاب إلى هذه الأماكن المثيرة للاهتمام ولقاء بعض الأشخاص المتشابهين والبقاء معهم."

وقرر الثنائي البدء بمشروعهما الخاص، بعدما أدركا أنه لطالما بحثا عن خيارات للعراة لدى التخطيط لرحلاتهما، وأنه يجب أن تكون هناك سوق لهذه الفكرة.

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وأوضح كارجاينن أنه "إذا كنت تبحث عن عطلة، وتريد الابتعاد عن عجقة العمل والصخب في حياتك، أعتقد أنه عامل مهم للغاية،" مضيفاً: "بدأنا نعتقد أنه سيكون بارداً في الواقع إذا كان هناك موقع حجز، مثل Airbnb ولكن مخصص لهذا النمط من الحياة..وعندعا أطلقنا فكرة NaturistBnB."

وأشار كارجاينن إلى أن "على موقعنا الإلكتروني، نستهدف جميع خصائص ممارسة أسلوب الحياة الطبيعي للناس."

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ورغم أن الموقع الإلكتروني الذي يبلغ من العمر شهرين ما زال في مراحله الأولى، إلا أنه بالفعل يمتلك الكثير من العقارات المعروضة.