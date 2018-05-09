طائرات بدون طيار لتوزيع وجبات السحور على المساجد في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ستشارك طائرات بدون طيار طورّها المخترع الاماراتي خلفان حبليل ضمن مبادرة "سحورهم علينا،" والتي تنطلق مع أول أيام شهر رمضان، في توزيع وجبات السحور في دبي.

ويهدف مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في دبي بحسب ما ذكرت وكالة "وام،" إلى توزيع 32 ألف وجبة رئيسية هذا العام على العمال يشارك في توزيعها ألف متطوع منهم متطوعون من أصحاب الهمم من خلال استخدام طائرة بدون طيار، طورها المخترع الإماراتي خلفان حبليل لتساعد أصحاب الهمم في توزيع وجبات السحور على المساجد.

ويُذكر، أن خدمات التوصيل قد قطعت طريقاً طويلاً منذ أيام قوائم الطعام الورقية التي تُرمى أسفل باب الزبائن، ووصلت خدمات توصيل الطعام تصل إلى مستويات عالية في دبي، وهي تجذب بعض أكبر اللاعبين في قطاع الطعام.