تجول في هذه المطارات التي كسرت أرقاماً قياسية من حول العالم
تجول بهذه المطارات التي كسرت أرقاماً قياسية
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آخر تحديث منذ10 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الوجهة النهائية ليست العنصر الأساسي في رحلة السفر فقط، بل أيضاَ مراحل الرحلة التي تمر بها من إقلاعك من المطار حتى وصولك إلى البلد الذي تريد السفر إليه.
لذا، لدى قرارك الذهاب إلى عطلةٍ مميزة المرة القادمة، اجعل هذه التجربة الفريدة تمتد إلى المطار الذي تقلع منه طائرتك؟ تجوّل في معرض الصور أعلاه في بعض المطارات الفريدة التي كسرت أرقاماً قياسية حول العالم:
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