(CNN)-- قامت المصورة الفوتوغرافية الرومانية ميهايلا نوروك، بالسفر حول العالم، وذلك لاستكشاف تنوُّع الجمال لدى النساء في مختلف أنحاء العالم.
شاهد.. مصورة تجوب العالم لتستكشف جمال النساء
شاهد.. مصورة تجوب العالم لتستكشف جمال النساء
سياحة وسفر
آخر تحديث السبت, 12 مايو/أيار 2018; 01:20 (GMT +0400).
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على مدى خمس سنوات عملت على استكشاف الطريقة التي نصور ونرى فيها الجمال.
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