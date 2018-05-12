شاهد.. مصورة تجوب العالم لتستكشف جمال النساء

شاهد.. مصورة تجوب العالم لتستكشف جمال النساء

سياحة وسفر
آخر تحديث السبت, 12 مايو/أيار 2018; 01:20 (GMT +0400).
نساء ناجحاتالتصويرجمالملكات جمال
1:14

على مدى خمس سنوات عملت على استكشاف الطريقة التي نصور ونرى فيها الجمال.

(CNN)-- قامت المصورة الفوتوغرافية الرومانية ميهايلا نوروك، بالسفر حول العالم، وذلك لاستكشاف تنوُّع الجمال لدى النساء في مختلف أنحاء العالم.

نساء ناجحاتالتصويرجمالملكات جمال