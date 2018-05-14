شاهد..أفخم فنادق آسيا للعام 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستقبل آسيا عدداً من الفنادق الجديدة كل يوم، بسبب الأعداد الهائلة من السياح سنوياً، وقد يزيد عدد السياح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليبلغ 353 مليون سائح سنوياً، بحسب تقديرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وهذه أفخم الفنادق المرتقبة في آسيا للعام 2018:

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فندق "مورفيوس" في ماكاو

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فندق "والدورف أستوريا" في بانكوك

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منتجع "كومو أوما كانغو" في بالي

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منتجع "سالا ساموي تشاوينغ" في كوه ساموي في تايلاند

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منتجع "أنانتارا كوي نون" في فييتنام

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فندق "أوبلو سيليكت" في أوبلو سيليكت سانغيلي في المالديف

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فندق "سيكس سينسز" في بوتان

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فندق "ذا هاريتج كيمبينسكي" في يانغون في ميانمار

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فندق "سيكس سنسز" في فيجي

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فندق "عليلة كوغالا" في سيريلانكا