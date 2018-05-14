شاهد..أول جلسة تصوير غيغابيكسل في العالم لأفق لندن
أول جلسة تصوير غيغابيكسل في العالم لأفق لندن
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ11 دقيقة.
1:00
أول جلسة تصوير غيغابيكسل في العالم أُجريت على أفق لندن مع أكثر من 7 مليارات بيكسل في كل صورة بانورامية.
أول جلسة تصوير غيغابيكسل في العالم أُجريت على أفق لندن مع أكثر من 7 مليارات بيكسل في كل صورة بانورامية.
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