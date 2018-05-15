بالصور..داخل غرفتي الأمير هاري وميغان ماركل عشية زفافهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قبل يوم الزفاف المنتظر الذي سيُقام في قلعة ويندسور في التاسع عشر من مايو/أيار، سيمضي الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية، ميغان ماركل، الليلة التي تسبق زفافهما في فندقين منفصلين.

وسيمضي الأمير هاري ليلته الأخيرة كرجلٍ أعزب في فندق "كوورث بارك"، بصحبة شقيقه الأكبر وإشبينه، الأمير ويليام.

ويقع الفندق، الذي يُعتبر جزءاً من مجموعة "دورتشستر" للفنادق الفاخرة، ضمن مساحةٍ واسعة من الحدائق الخضراء، ويُشبه منزلاً ريفياً يقع على بعد 20 دقيقة من ويندسور.

ويتميز الفندق بأجنحته الفاخرة ومساحاته الداخلية الفخمة، وتبلغ كلفة قضاء ليلةٍ في الفندق 1,725 دولاراً.

وأما ماركل، فستقضي ليلتها، بصحبة والدتها دوريا راغلاند، في فندق "كليفدين هاوس" من فئة خمس نجوم.

والفندق عبارةٌ عن قصرٍ يعود إلى القرن السابع عشر، وهو يبعد 30 دقيقة من ويندسور.

ويبلغ سعر جناحٍ مزينٍ بأعمال فنية أصلية، بالإضافة إلى صالات فاخرة مبلغ 2,088 دولاراً.

ويشمل الفندق أيضاً مسبحين بالإضافة إلى منتجعٍ صحيٍ فاخر، إذا ما أرادت ماركل الاستمتاع بجلسة تدليك أخيرة قبل موعد زفافها.

وأُزيحت قبل أيام قليلة، الستارة عن الوثيقة التي تمثل موافقة الملكة إليزابيث الرسمية على زواج حفيدها، الأمير هاري، بماركل.

وتُعرف الوثيقة باسم "وثيقة الموافقة"، وهي "مكتوبة بخط اليد على ورق الرّق المُذَهّب" وفقاً لبيانٍ صادر عن قصر باكنغهام.

وتتزين الوثيقة بشعار ويلز، وهو تنينٍ أحمر مزخرف، بالإضافة إلى شعارات بريطانيا، وإسكتلندا، وإيرلندا الشمالية، أي الورد، والشوك، ونبات النفل.

وتتضمن الوثيقة أيضاً شعار لزهرتي خشخاش لونهما ذهبي. ويرمز الشعار إلى مكان نشأة ماركل، في ولاية كاليفورنيا.

ومن المقرر، أن تُقدم الوثيقة للعروسين بعد إقامة حفل زفافهما.