فوانيس محمد صلاح وغداء في المقابر.. كيف تتجهز بعض دول العالم لاستقبال رمضان؟
كيف تتجهز بعض دول العالم لاستقبال رمضان؟
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آخر تحديث منذ ساعة و35 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتجهز العالم المسلم من شرقه إلى غربه لاستقبال شهر رمضان سنوياً.
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ورغم أن طرق التجهيز لاستقباله قد تختلف من بلد إلى آخر أو ثقافة إلى أخرى، يبقى هناك عامل مشترك بينها جميعاً وهي الاحتفال بقدوم شهر الصيام، من خلال طبخ مأكولات تقليدية متعارف عليها، وتزيين المنازل والشوارع بالفوانيس والأضواء، وزيارة الأقارب والأصدقاء، وتجمع العائلات.
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وقد بدأت بعض الدول المسلمة بالتجهيز لرمضان في شوارعها، ويمكنكم التعرّف إلى بعض مظاهر الاحتفال هذه، في معرض الصور أعلاه:
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