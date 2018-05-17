عصير الجلاب الألذ برمضان..ما هي مكوناته وفوائده؟

الجلاب من أشهر المشروبات وألذها في رمضان، وخصوصاً في الأردن، وسوريا، وفلسطين، ولبنان. ويُحضر الجلاب من دبس الزبيب أو دبس التمر، مع ماء الورد والسكر. ويُغلى المزيج على النار وثم يُوضع في قوارير زجاجية.

