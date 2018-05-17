عصير الجلاب الألذ برمضان..ما هي مكوناته وفوائده؟

عصير الجلاب الألذ برمضان..ما هي فوائده؟

رمضانيات
آخر تحديث منذ 3 ساعات ودقيقة.
صحة وحياةرمضان
1:03

الجلاب من أشهر المشروبات وألذها في رمضان، وخصوصاً في الأردن، وسوريا، وفلسطين، ولبنان

الجلاب من أشهر المشروبات وألذها في رمضان، وخصوصاً في الأردن، وسوريا، وفلسطين، ولبنان.  ويُحضر الجلاب من دبس الزبيب أو دبس التمر، مع ماء الورد والسكر. ويُغلى المزيج على النار وثم يُوضع في قوارير زجاجية. 
 

صحة وحياةرمضان