بالصور..هكذا استقبل العالم شهر رمضان 2018
بالصور..هكذا استقبل العالم شهر رمضان 2018
اخترنا لكم
آخر تحديث منذ ساعة و6 دقائق.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كيف تستعد البلدان لاستقبال شهر رمضان؟ شاهد في معرض الصور أعلاه التحضيرات في جولة عبر العالم
{"author":"dalomari","branding_ad":"IME","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"بالصور..هكذا استقبل العالم شهر رمضان 2018","full_gallery":"TRUE","gallery_name":"بالصور..هكذا استقبل العالم شهر رمضان 2018","gallery_slide":"","publish_date":"2018/05/17","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["travel"],"template_type":"adbp:gallery","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"0","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.