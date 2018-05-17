هذا هو سر جذب مسجد الشيخ زايد لملايين الزوار!

هذا هو سر جذب مسجد الشيخ زايد لملايين الزوار!

سياحة وسفر
نزار شلالده، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث منذ ساعة و10 دقيقة.
أبوظبيالإمارات العربية المتحدةمساجدأديان
1:45

المسجد أو كما يطلق عليه البعض المسجد الكبير يجمع بين الهندسة المعمارية والفن الحديث

مسجد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في إمارة أبوظبي، في دولة الامارات العربية المتحدة من أجمل المساجد وأكبرها في العالم.
 

أبوظبيالإمارات العربية المتحدةمساجدأديان