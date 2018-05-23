هذا مقهى "الموت" حيث التوابيت وقهوة اليوم الأخير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اخلع حذائك، وتسلق إلى تابوت بوذي، واسترخي على ظهرك مع غطاء خشبي فوقك، وابقى في الداخل لمدة ثلاث دقائق في الظلام..هذا هو مقهى بانكوك للموت، حيث يمكن للزبائن تناول القهوة والاستلقاء في تابوت.

وتقول تامي التي تبلغ من العمر 15 عاماً، وهي تخرج من الصندوق الطويل المستقيم: "عندما تكون في التابوت، يبدو الأمر كأنك ميت!" وأوضحت تامي: "إنه مريح، لكنني لم أستطع النوم هناك أو الاسترخاء، لأنني أشعر أنني ميت. الموت هو الشعور بأنك ستفقد كل ما لديك اليوم، وهذا الشعور عندما لا تكون على قيد الحياة، وليس لديك القدرة لرؤية والدك ووالدتك في اليوم التالي."

وتضحك تامي بعصبية: "ما زلت أشعر بالضيق..شعرت وكأنني لا أريد أن أكون هناك بعد الآن."

مقهى "كيد ماي" الجديد للموت في بانكوك هو بمثابة معرض "بوذي" يقدم للزبائن الكوكيز والمرطبات في مقابل تجربة "الوعي بالموت" التي يمكن أن تغير حياة الزبائن.

وبينما يُصاب العديد من الزبائن بالرعب من الفكرة ويرفضون الدخول، يوافق آخرون على القيام بالتجربة بخجل.

ويتميز هذا المقهى العصري بأجوائه غير الرسمية، وبركة أسماك صغيرة، وتمثال بوذا، وديكور عصري يطغى عليه اللون الأسود.

ولا يضحك أحد عندما يرى التابوت الأبيض على منصة مرتفعة بجوار طاولات المقهى. ويتزين التابوت الأبيض باللون الذهبي، بانتظار الشخص التالي الذي سيدخل إليه بشكل مجاني.

وأسس الأستاذ المساعد فييرانوت روجانابرابا هذا المقهى للعمل على أطروحة الدكتوراه الحالية في الفلسفة والدين في جامعة سانت جون، في بانكوك.

وقال فييرانوت إن موضوع أطروحته يركز على "كيفية الحد من الجشع، وخفض مؤشر الفساد، وزيادة مؤشر الشفافية في تايلاند" من خلال الاستفادة من البوذية في بلد يعيش فيه نسبة 90 في المائة من السكان البوذيين.

وأوضح فييرانوت: "لقد تعلم بوذا في الكثير من الأحيان عن الوعي بالموت، وقال إنه عندما يفكر المرء في وفاته، فإنه سيقلل من الأنا داخل عقله وسيقلل من الجشع والغضب،" مضيفاً: "إذا كنت تعتقد أن الغد هو يوم موتك، فلن تستخدم وقتك الثمين للانتقام من عدوك، أو كيفية الحصول على المزيد من المال..بل ستستخدم يومك لفعل الخير، والعودة إلى الأسرة، ومعانقة ابنتك أو ابنك."

ويُذكر، أن الافتتاح الكبير لـ "Kid Mai Death Awareness Cafe" كان في الأول من مارس/آيار، بحسب ما أوضحت مديرة المقهى ترينه فوراكسا.

وتشمل قائمة المقهى المتواضعة أنواع القهوة التي تحمل عنوان "الموت،" مثل "لاتيه السنة الواحدة المتبقية،" أو "موكا الشهر الواحد المتبقي،" أو "اكسبريسو اليوم الأخير."

ومع ذلك ، فإن أكثر أصناف المقاهي شعبية هي المشروبات الحلوة التي تحمل اسم "بورن" (وُلد)، و"إلدر" (كبير بالسن) و"باينفول" (موجع) و"ديث" (الموت).