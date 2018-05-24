اكشتف الوجهات الأكثر شعبية للأثرياء على متن الطائرات الخاصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من هم الأشخاص الذين يسافرون بطائرة خاصة؟ وما هي الوجهات التي يسافرون إليها؟ وكم تبلغ كلفة ركوب طائرة خاصة؟

يبدو العالم الحصري لاستئجار الطائرات الخاصة، بعيداً جداً عنا، ولكن الدراسات حول الأشخاص الذين يستخدمون الطائرات الخاصة، ووجهاتهم تكشف عن بعض الحقائق المفاجئة.

وتقترح هذه الدراسات أن استئجار الطائرات الخاصة، وليس امتلاكها، هو الأسلوب الجديد الذي يعتمده الأثرياء في العالم.

وقد لا يصدق الكثيرون الأمر، ولكن في الواقع امتلاك طائرة خاصة يكلّف ثروة. ويشكل استئجار الطائرات الخاصة خياراً فقط لنسبة مئوية صغيرة من الأفراد فائقي الثراء، أي الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم 30 مليون دولار على الأقل.

أكثر من واحد من كل ثلاثة من أصحاب الطائرات الخاصة، يمتلك أكثر من 500 مليون دولار، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن "جيت ترافيللر" للعام 2018، والذي جمعته "Wealth-X" وشركة الطيران الخاصة "VistaJet." وغالبية هؤلاء الأشخاص تتعدى أعمارهم الـ60 عاماً، ونسبة 91 في المائة، جمعوا ثرواتهم بأنفسهم.

أما الأسواق التي يعملون فيها فهي المالية، والمصرفية، والاستثمار، إذ أن نسبة 19 في المائة من أصحاب الطائرات الخاصة يرتبطون بالقطاع الاقتصادي.

ويقول رولاند فنسنت، مدير JETNET iQ، لتحليل أسطول الطائرات الخاصة في تقرير "نايت فرانك ويلث" لعام 2018 إن "مبيعات الطائرات الخاصة الجديدة لا تزال مسطحة نسبياً."

لكن، هذا لا يعني حدوث انخفاض في رحلات الطائرات الخاصة التي تدور حول العالم.

ويختار بعض المسافرين أن يكونوا أعضاء في برنامج طيران خاص، وهو خيار جذاب للمسافرين الدائمين. ويُوجد ارتفاع في استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تتيح استئجار الطائرات الخاصة مثل "PrivateFly" و "VistaJet."

وبفضل هذه المواقع، يمكنك حجز طائرة خاصة لرحلة ما بأي وقت. وعادة، يتطلب حجز طائرة خاصة بحسب تقرير "برايفت فلاي" في العام 2018، ساعة و14 دقيقة، و39 ثانية.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة PrivateFly، تتصدر لندن الترتيب العالمي لغالبية عملاء "PrivateFly ."

وإذا كنت تنوي السفر من لندن إلى باريس على متن طائرة "Citation CJ2" ذات ست مقاعد عبر "PrivateFly ،" فستبلغ كلفة ذلك حوالي تسعة آلاف و240 دولاراً.

أما تقرير Knight Frank's Wealth فيحدد مسار الرحلة من نيويورك إلى واشنطن باعتباره الطريق الأكثر شعبية بشكل عام، مع وجود خمسة آلاف و106 رحلات على هذا الطريق خلال العام 2017.

وتُعتبر باريس هي الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين مسافرين "PrivateFly،" تليها لوس أنجلوس التي تأخذ أيضاً وسام الوجهة الأمريكية الأكثر شعبية.

وتعتبر "نايت فرانك" أن لوس أنجلوس إلى لاس فيغاس هي ثاني أكثر الطرق شعبية، حيث بلغ عدد رحلاتها أربعة آلاف و753 رحلة خلال العالم 2017.

كما تُعتبر نيس في جنوب فرنسا، ولاس فيغاس في الولايات المتحدة من بعض أكثر الوجهات شعبية للطائرات الخاصة في العالم.