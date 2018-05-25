شاهد.. أنفاق قطارات لندن الضخمة الجديدة

شاهد.. أنفاق قطارات لندن الضخمة الجديدة

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
لندنبريطانياقطاراتمواصلات
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فيديو جديد يظهر أول قطارات تعمل في مشروع كروس ريل، خط إليزابيث، تحت الأرض في لندن.

لندنبريطانياقطاراتمواصلات