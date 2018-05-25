شاهد.. أنفاق قطارات لندن الضخمة الجديدة
شاهد.. أنفاق قطارات لندن الضخمة الجديدة
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ38 دقيقة.
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فيديو جديد يظهر أول قطارات تعمل في مشروع كروس ريل، خط إليزابيث، تحت الأرض في لندن.
فيديو جديد يظهر أول قطارات تعمل في مشروع كروس ريل، خط إليزابيث، تحت الأرض في لندن.
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