على مائدة رمضان.. لقيمات وحب الذات مع هالة كاظم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في زيارة إفطار حصرية إلى منزل مدربة الحياة ورائدة الأعمال الاجتماعية الإماراتية هالة كاظم، تعلّمنا كيف نصنع طبق اللقيمات الإماراتي، والذي يعد من أساسيات مائدة الإفطار في منزل عائلتها.. إلّا أن أساسيات منزل عائلة كاظم لا تقتصر على الأطباق الإماراتية التقليدية فقط، فمكوّنات حياتها الأساسية في الحقيقة، تتمحور حول رحلة بحث دائمة عن السعادة والتطور وحب الذات.

وقامت كاظم في العام 2018، بتأسيس شركتها "رحلة التغيير،" والتي توفر تجربة نسائية للبحث عن هذه "المكونات،" من خلال التركيز على فصل مجموعة من النساء عن بيئتهن الروتينية المعتادة، ونقلهن إلى أماكن مختلفة كلياً للتركيز على أنفسهن والقيام بنشاطات عدة مختلفة من شأنها المساهمة في تطوير الذات.

للتعرّف على أسرار سعادتها وحياتها، تعالوا معنا إلى جلسة إفطار عائلية داخل منزل كاظم وزوجها ماك، وأولادها أنس وطارق وحسن..

