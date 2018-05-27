شاهد.. حاكم دبي يشارك مع متابعيه فيديو إطعامه طيور الحبارى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقطع فيديو له وهو يقوم بإطعام طيور الحبارى.
وتظهر هذه الطيور المعرضة للانقراض في الفيديو الذي نشره الشيخ محمد عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، وهي تسرع لتناول الطعام من يده.
وقد أعاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نشر الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل، معلقاً: "ليس مع الإنسان فقط.. كم كبر هذا القلب" في إشارة إلى اهتمام حاكم دبي بعدة قضايا تهم المجتمع.
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