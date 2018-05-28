بالفيديو..9 من بين أجمل الميزات في أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر أذربيجان "أرض النار" بتنوعها الثقافي، واحتضان الشرق والغرب معاً، وتقع عند مفترق الطرق بين تركيا، وروسيا، وإيران.