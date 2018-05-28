دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر أذربيجان "أرض النار" بتنوعها الثقافي، واحتضان الشرق والغرب معاً، وتقع عند مفترق الطرق بين تركيا، وروسيا، وإيران.
بالفيديو..9 من بين أجمل الميزات في أذربيجان
بالفيديو..9 من بين أجمل الميزات في أذربيجان
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
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تشتهر أذربيجان "أرض النار" بتنوعها الثقافي، واحتضان الشرق والغرب معاً، وتقع عند مفترق الطرق بين تركيا، وروسيا، وإيران.
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