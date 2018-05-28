بالفيديو..9 من بين أجمل الميزات في أذربيجان

بالفيديو..9 من بين أجمل الميزات في أذربيجان

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
أذربيجانعلى طريق أذربيجان
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تشتهر أذربيجان "أرض النار" بتنوعها الثقافي، واحتضان الشرق والغرب معاً، وتقع عند مفترق الطرق بين تركيا، وروسيا، وإيران.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشتهر أذربيجان "أرض النار" بتنوعها الثقافي، واحتضان الشرق والغرب معاً، وتقع عند مفترق الطرق بين تركيا، وروسيا، وإيران.

أذربيجانعلى طريق أذربيجان