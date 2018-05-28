ستة أرقام قياسية حطمها برج خلفية في دبي..شاهدها في هذا الفيديو

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لم يكتف برج خليفة بلقب "أطول برج في العالم،" بل بعدة ألقاب أخرى حطمت الأرقام القياسية مثل أطول بناء قائم بذاته في العالم، وأكبر عدد من الطوابق في العالم، وأعلى طابق مسكون في العالم، وأعلى سطح مراقبة في الهواء الطلق في العالم، وأطول مصعد خدمة في العالم، وأعلى حوض سباحة في العالم داخل مبنى.