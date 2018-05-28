دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دبي أشبه بساحة كبيرة للوجهات الفاخرة. الأبرز بينها نجم المدينة الساطع، أي برج خليفة الأطول في العالم، والرمز الأمثل للفخامة والرفاهية.
ستة أرقام قياسية حطمها برج خلفية في دبي..شاهدها في هذا الفيديو
تعرّف إلى 6 أرقام قياسية حطمها برج خلفية بدبي
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ57 دقيقة.
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لم يكتف برج خليفة بلقب "أطول برج في العالم،" بل بعدة ألقاب أخرى حطمت الأرقام القياسية مثل أطول بناء قائم بذاته في العالم، وأكبر عدد من الطوابق في العالم، وأعلى طابق مسكون في العالم، وأعلى سطح مراقبة في الهواء الطلق في العالم، وأطول مصعد خدمة في العالم، وأعلى حوض سباحة في العالم داخل مبنى.
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