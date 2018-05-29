اكتشف أجمل 10 مدن لعشاق السباحة في العالم

اكتشف أجمل 10 مدن لعشاق السباحة في العالم

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
السباحة
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ما هي أفضل المدن لممارسة السباحة في العالم؟

(CNN) -- مع قدوم فصل الصيف، يهرع الناس نحو الشواطئ وبرك السباحة للهروب من الجو الحار. إليكم هذه الوجهات "الكلاسيكية" لعشاق ممارسة السباحة حول العالم.

السباحة