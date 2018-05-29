(CNN) -- مع قدوم فصل الصيف، يهرع الناس نحو الشواطئ وبرك السباحة للهروب من الجو الحار. إليكم هذه الوجهات "الكلاسيكية" لعشاق ممارسة السباحة حول العالم.
اكتشف أجمل 10 مدن لعشاق السباحة في العالم
اكتشف أجمل 10 مدن لعشاق السباحة في العالم
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
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ما هي أفضل المدن لممارسة السباحة في العالم؟
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