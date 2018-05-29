(CNN) -- غوادالاخارا هي ثاني أكبر مدينة في المكسيك، وتشتهر بحيويتها وكثرة ألوانها. شاهد أبرز المواقع التي تتميز بها المدينة في الفيديو.
اكتشف "مدينة الورود" غوادالاخارا في المكسيك بأقل من 60 ثانية
اكتشف "مدينة الورود" بالمكسيك في أقل من دقيقة
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
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تعرف إلى أبرز ما يميز "مدينة الورود" المكسيكية.
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