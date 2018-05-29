اكتشف "مدينة الورود" غوادالاخارا في المكسيك بأقل من 60 ثانية

اكتشف "مدينة الورود" بالمكسيك في أقل من دقيقة

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
المكسيك
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تعرف إلى أبرز ما يميز "مدينة الورود" المكسيكية.

(CNN) -- غوادالاخارا هي ثاني أكبر مدينة في المكسيك، وتشتهر بحيويتها وكثرة ألوانها. شاهد أبرز المواقع التي تتميز بها المدينة في الفيديو.

المكسيك